Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, küresel sürdürülebilirlik politikaları kapsamında LPG'nin önemine dikkati çekerek, 7 Haziran Dünya LPG Günü'nü kutladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, LPG'nin diğer muadil yakıtlara oranla daha düşük emisyon değerine sahip olduğu belirtildi.

Bu yıl Dünya LPG Günü'nün ikinci defa kutlandığı anımsatılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aratay, dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 3'ünü LPG'nin oluşturduğunu ifade etti.

Aratay, Türkiye'nin önemli ve örnek bir LPG pazarı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"LPG, kara gün dostu bir yakıt. Bunu Van ve Elazığ depremlerinin ardından son yaşadığımız COVID-19 sürecinde de bir kez daha gördük. Sektör olarak bu zor günlerde de ülkemizin ve insanımızın yanında olduk, onları izolasyon sürecinde de enerjisiz bırakmadık. Türkiye LPG Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir Türkiye için LPG'nin fazla kullanılması konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü yaşanabilir bir dünyanın yolunun temiz enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasından geçtiğine inanıyoruz. Bu duygularla 7 Haziran Dünya LPG Günü'nü kutluyoruz."