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Dışişleri: Lübnan'da anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz (2)- Yeniden - Son Dakika

Dışişleri: Lübnan'da anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz (2)- Yeniden

11.09.2021 15:33
Dışişleri: Lübnan'da anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz (2)- Yeniden, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da başbakan adayı Necip Mikati liderliğinde kurulacak yeni kabine üzerinde anlaşma sağlanmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da başbakan adayı Necip Mikati liderliğinde kurulacak yeni kabine üzerinde anlaşma sağlanmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'da 13 aydır devam eden hükümet kurma sürecinde önemli bir adım atılarak, başbakan adayı Necip Mikati liderliğinde kurulacak yeni kabine üzerinde anlaşma sağlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin biçimde mücadele edebilmesini teminen, hükümetin bir an önce güvenoyu alarak göreve başlayabilmesini temenni ediyoruz. Türkiye, Lübnan'ın ve Lübnan halkının refah, istikrar ve güvenliği için elden gelen desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Hükümet, Lübnan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri: Lübnan'da anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz (2)- Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri: Lübnan'da anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz (2)- Yeniden - Son Dakika
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