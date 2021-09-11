Dışişleri: Lübnan'da anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz (2)- Yeniden - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da başbakan adayı Necip Mikati liderliğinde kurulacak yeni kabine üzerinde anlaşma sağlanmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'da 13 aydır devam eden hükümet kurma sürecinde önemli bir adım atılarak, başbakan adayı Necip Mikati liderliğinde kurulacak yeni kabine üzerinde anlaşma sağlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin biçimde mücadele edebilmesini teminen, hükümetin bir an önce güvenoyu alarak göreve başlayabilmesini temenni ediyoruz. Türkiye, Lübnan'ın ve Lübnan halkının refah, istikrar ve güvenliği için elden gelen desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.