Son Dakika Haberleri: "Türkiye-Lübnan ilişkileri kişisel davalardan uzak şekilde güçlendirilmeli"
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"Türkiye-Lübnan ilişkileri kişisel davalardan uzak şekilde güçlendirilmeli"

2 saat önce

Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile bir araya geldi.

Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile bir araya geldi.

Sinyora'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, eski Başbakan Sinyora ile Büyükelçi Çakıl'ın, başkent Beyrut'ta gerçekleşen görüşmede, ortak çıkarlar üzerine kurulu iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Lübnan'ın hassas bir dönemden geçtiği bugünlerdeki gelişmelerin farklı yönleriyle değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "Türkiye ile Lübnan arasında ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkilerin, tarihsel ve kişisel davalardan uzak şekilde güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçi Çakıl da AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Başbakan Sinyora ile güncel gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Sinyora-Çakıl görüşmesi, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı dönemine dair skandal ifadelerinin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 31 Ağustos'ta yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasında bulunmuştu.

Avn'ın skandal açıklaması, Türkiye'nin verdiği tepkinin yanı sıra Lübnan'ın farklı kesimlerinden ciddi tepkilere yol açmıştı.

Fuad Sinyora, Türkiye, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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