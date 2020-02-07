Türkiye-Lübnan "iş ilişkileri" gelişiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye-Lübnan 'iş ilişkileri' gelişiyor - Son Dakika Ekonomi

Türkiye-Lübnan "iş ilişkileri" gelişiyor

6 saat önce

DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, İş Konseyi Yürütme Kurulu ile birlikte Lübnan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara'yı İstanbul'da ziyaret etti.

Türkiye-Lübnan

DEİK/Türkiye- Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, İş Konseyi Yürütme Kurulu ile birlikte Lübnan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara'yı İstanbul'da ziyaret etti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Akkuş, Türkiye- Lübnan ilişkilerinin her dönemde ekonomik ve ticari açıdan birbirini besleyen bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi olumsuzluklar iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermemiş, aksine daha güçlü bağlantılar kurulmasına vesile olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında Lübnan Konsolosluğu'nun büyük bir katkısı bulunmaktadır. Türkiye ve Lübnan arasında başlatılacak karşılıklı yatırım atağı, Türkiye ve Lübnan ilişkilerinin geliştirilmesi ve ekonomilere katma değer sağlanması noktasında önemli kazanımlar getirecektir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın coğrafi açıdan küçük bir ülke olmasına rağmen, Türkiye açısından ekonomik ve ticari ölçekte stratejik bir pazar konumunda olduğunu kaydeden Akkuş, "Başta Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada, Latin Amerika, Avustralya ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi dünyanın dev ekonomileriyle ticari bağlantıları bulunmaktadır. Ticari, finansal, kültürel ve siyasal açıdan "Ortadoğu'nun Vitrini" olarak anılmaktadır. Yabancı yatırımcıların faaliyetlerini kısıtlayıcı değil, aksine kucaklayıcı yaklaşımı, bölgede yatırım fırsatlarını daha da cazip hale getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Türkiye, Lübnan, Akkuş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı: Kar ve buzlanma bekleniyor
Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:27:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-Lübnan "iş ilişkileri" gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]