DEİK/Türkiye- Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, İş Konseyi Yürütme Kurulu ile birlikte Lübnan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara'yı İstanbul'da ziyaret etti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Akkuş, Türkiye- Lübnan ilişkilerinin her dönemde ekonomik ve ticari açıdan birbirini besleyen bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi olumsuzluklar iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermemiş, aksine daha güçlü bağlantılar kurulmasına vesile olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında Lübnan Konsolosluğu'nun büyük bir katkısı bulunmaktadır. Türkiye ve Lübnan arasında başlatılacak karşılıklı yatırım atağı, Türkiye ve Lübnan ilişkilerinin geliştirilmesi ve ekonomilere katma değer sağlanması noktasında önemli kazanımlar getirecektir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın coğrafi açıdan küçük bir ülke olmasına rağmen, Türkiye açısından ekonomik ve ticari ölçekte stratejik bir pazar konumunda olduğunu kaydeden Akkuş, "Başta Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada, Latin Amerika, Avustralya ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi dünyanın dev ekonomileriyle ticari bağlantıları bulunmaktadır. Ticari, finansal, kültürel ve siyasal açıdan "Ortadoğu'nun Vitrini" olarak anılmaktadır. Yabancı yatırımcıların faaliyetlerini kısıtlayıcı değil, aksine kucaklayıcı yaklaşımı, bölgede yatırım fırsatlarını daha da cazip hale getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.