Türkiye Maarif Okulu, Kongo'da öğrencilerin geleceğine yön veriyor (2) - Son Dakika
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Türkiye Maarif Okulu, Kongo'da öğrencilerin geleceğine yön veriyor (2)

26.02.2022 11:09

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Türkiye Maarif Vakfı Okulu, fenden sosyal bilimlere, sanattan kültür ve spora kadar verdiği eğitimle ülkenin en seçkin eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Türkiye Maarif Vakfı Okulu, fenden sosyal bilimlere, sanattan kültür ve spora kadar verdiği eğitimle ülkenin en seçkin eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Güvenlik, altyapı ve ekonomik sorunları bulunan ülkenin başkenti Kinşasa'da yer alan okul, Türkiye'nin girişimleri sonucu, Ağustos 2018'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elinden alındı.

Örgütün kendi emellerine yönelik paravan olarak kullandığı okul, altyapı ve teknolojisi yenilendikten sonra yeniden Kongo halkının hizmetine sunuldu.

FETÖ döneminde 300 civarında öğrencisi bulunan okul, bugün 669 öğrencisiyle Kongolu ailelerin eğitim-öğretimde ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 6 dönümlük arazide kurulu okulda, 37 derslik, spor kompleksleri, bahçe, kantin ve farklı sosyal aktivitelere yönelik alanlar bulunuyor.

Fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve dil laboratuvarları bulunan okulda, teorik bilginin yanında pratik yapma imkanı da sunuluyor.

Anaokulundan itibaren öğrenci alımı yapan okul, ilk ve ortaöğretim dahil toplamda 15 yıl eğitim veriyor.

Ülkedeki önemli sınavlardan olan ortaöğretim bitirme (Examen d'Etat) sınavlarında 2019'dan bu yana matematik ve fizik bölge birincilerini çıkaran Maarif Okulu, bütün öğrencilerinin eğitim ve öğretimde sergilediği başarıyla da ülke yönetiminin ve kamuoyunun dikkatlerini üzerine çekiyor.

Kongolu çocuklara Türkçe eğitimi

Eğitim dili Fransızca olan okulda, yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretiliyor. Okulda, toplam 33 sınıfta haftada 2 saat Türkçe eğitimi veriliyor.

Anaokulundan itibaren Türkçe eğitimine başlayan çocuklar, Türkçe şarkı söyleyip, kitap okuyabiliyor.

Türkiye'den gelen 6 çalışanla beraber 104 kişinin görev yaptığı okul, müzik, resim, spor ve etkinlik kulüplerinin çalışmalarıyla ülkede adından söz ettiriyor.

Belli dönemlerde öğrencileri Türkiye'deki kamplara da gönderen okul, öğrencilere, Türkiye'nin tarihi ve kültürel yerlerini tanıma fırsatı sunuyor.

Kendi ekonomik kaynaklarını kullanarak hizmetini sürdüren okul, eğitim-öğretimde Kongo halkının öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

"Kendi kendine yetiyor"

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Maarif Vakfı ülke temsilcisi Mustafa Doğan, okulun FETÖ'den devralındığında atıl durumda olduğunu, gerekli yenilemelerden sonra yeniden eğitim hayatına döndüğünü söyledi.

Doğan, okulun, öz kaynakları ve aldığı eğitim ücretiyle kendi kendine yettiğini, Türkiye Cumhuriyeti bütçesine herhangi bir yük getirmediğini ifade etti.

Okuldan mezun olanların temel düzeyde Türkçe'ye vakıf olduğunu, öğrencilerin Türkiye'de herhangi bir sıkıntı yaşamadan hayatını idame ettirebildiğini vurgulayan Doğan, Kongo'luların yüksek öğretimde de Türkiye'yi tercih ettiğine işaret etti.

Doğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeterince tanınmayan satrancın, Türkiye Maarif Vakfı Satranç Kulübü sayesinde başkentte yaygınlaşmaya başladığına da dikkati çekti.

Türkiye Maarif Okulu, Kongo'da öğrencilerin geleceğine yön veriyor (2)
Türkiye Maarif Okulu, Kongo'da öğrencilerin geleceğine yön veriyor (2)
Türkiye Maarif Okulu, Kongo'da öğrencilerin geleceğine yön veriyor (2)

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Kaynak: AA

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