Türkiye Maarif Vakfı "2021 Türkiye Yaz Kampı" kapanış programı yapıldı - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) farklı ülkelerdeki okullarından gelen orta ve lise düzeyi öğrencilerine yönelik organize edilen "2021 Türkiye Yaz Kampı"nın kapanış programı düzenlendi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan TMV Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Torpil, gençliğin gelecek olduğunu söyledi.

Gençlere seslenen Torpil, "Kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, geleceği siz yönetirsiniz. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiği zaman sizden biraz büyüktü, 19 yaşındaydı. 2 bin yıllık Bizans İmparatorluğunu sonlandırdı. Sizinle Fatih arasında bir fark yok. Siz de büyük işler yapabilirisiniz. Değişik ülkelere giderek kendini geliştirmeniz fırsatlar doğuruyor. Zamanınızı boşa harcamayın, iyi değerlendirin. Yarın adaletli, merhametli bir dünyayı kurmak için çalışın." tavsiyelerinde bulundu.

İZÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Uslu da programın üniversitede gerçekleşmesi yönünde karar veren Maarif Vakfı'na ve programa katılan öğrencilere teşekkür ederek, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Asil geçmişten aydınlık geleceğe" ve "İZÜ iyi bir eğitim sözü" olmak üzere 2 önemli sloganları olduğunu aktaran Uslu, şöyle konuştu:

"Asil bir medeniyetin mirasçısı ve temsilcisi olduğumuza inanıyoruz. Anadolu toprakları çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Bu medeniyetleri taçlandıran Türk İslam medeniyeti ve Osmanlı medeniyeti oldu. Üniversitemizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde medeniyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve onları bizden sonra gelecek nesillere aktarmak, bütün insanlığa sunmak en büyük hedefimizdir. Hem medeniyetimizin değerlerini hem de kaliteli bir eğitimi kendi insanlarımıza sunduğumuz gibi dünya halklarına da sunmak gibi bir misyona sahibiz."

Uslu, İZÜ'de 92 ülkeden 2 bin 500 civarında öğrenci bulunduğunu, kampüsün uluslararası bir hüviyet arz ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, öğrencilerin 2 hafta süren program boyunca katıldıkları Türkçe derslerine, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelere, İstanbul, Edirne ve Bursa'da ziyaret ettikleri tarihi ve turistik mekanlara ilişkin hazırlanan video izletildi.

Kampa katılan öğrencilerin Türkçe olarak gösteri gerçekleştirdiği, Türkiye'de yaşadıkları tecrübeyi aktardıkları ve kendi ülkelerini tanıttıkları programda, İZÜ'de yapılan eğitimleri tamamlayan 5 Afrika ülkesinden 64 öğrenci ile 8 rehber öğretmene sertifikaları ve bazı ödüller verildi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. ???????