Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk'ta yeni okul açtı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da okulları bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından ülkenin orta kesimindeki Elbasan şehrinde yeni bir lise açıldı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Elbasan'daki TMV'ye bağlı "IMS High School Elbasan" isimli yeni okulda tören düzenlendi.

Törene TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, Elbasan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ervin Saraçi, TMV Arnavutluk Direktörü Fatih Cankurt, Elbasan Valiliği Genel Sekreteri Eva Bica da katıldı.

Asan, burada yaptığı konuşmada, en büyük amaçlarının Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kardeşliği sürdürmek olduğunu belirterek, TMV'nin öğrencilerini dünyanın da ihtiyacı olduğu şekilde çok iyi yetiştirdiğini ifade etti.

TMV'nin, Türkiye'de yaşayan 81 milyon insanın iyi niyetleri ve derin sevgileri anlamına da geldiğini söyleyen Asan, vakfın 35 ülkede 300 okulu ve yaklaşık 30 bin öğrencisi olduğunu anımsatarak, yeni okulun ve öğrencilerinin de bu büyük ailenin bir üyesi olduğu kaydetti.

Saraçi de uzun süreli iş birliğinin kurulmasına katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, Elbasan şehrinin eğitimi seven, Arnavutça eğitime çok şey katmış bir yer olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Atakan Doğan ise törene katılamayan Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün başarı dileklerini iletti.

Tiran'daki Maarif okullarında da eğitim başladı

TMV'ye bağlı Tiran'daki "New York High School" ve "New York Basic Education" okullarında da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl öğrenci ve velilerinin yüzünde gözlemledikleri heyecan ve isteğin bu yıl daha da arttığını belirterek, "Bu heyecanın artışındaki en temel sebep birbirimize olan güvenimiz, birbirimize olan karşılıklı saygımız, sevgimiz ve birbirimize olan yüzyıllardır süregelene özel kardeşlik ve dostluk bağlarımızdır." dedi.

Maarif okullarının, Arnavutluk eğitim sektörüne adım attıkları tarihten beri emin ve kararlı adımlarla ileriye yürüdüklerini vurgulayan Yörük, "Bu artış, Arnavutluk kardeşlerimizin Maarif okullarına duyduğu güvenin en somut göstergesidir." diye konuştu.

Buradaki törene de katılan Asan ise Türkiye ile Arnavutluk'un asırlardır güçlü bağlarla birbirine bağlı iki ülke olduğunu kaydederek, bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkilerin çok önemli olduğuna değindi.

Asan, eğitim alanında birçok değişiklikler yaşandığına işaret ederek, "Bizim için de önemli olan bu değişikliklere ve gelişimlere öğrencilerimizi en iyi bir şekilde hazırlayabilmektir." dedi.

Bu arada, yine Tiran'da faaliyet gösteren TMV'ye bağlı "IMS Farm Kindergarten Albania" isimli anaokulunda da eğitim başladı.