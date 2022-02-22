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Türkiye Maarif Vakfı, Bosna Hersek'te Sedef Vakfının okullarını devraldı - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfı, Bosna Hersek'te Sedef Vakfının okullarını devraldı

22.02.2022 13:05
Türkiye Maarif Vakfı, Bosna Hersek'te Sedef Vakfının okullarını devraldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren İsa-Beg İshakovic Okulu ve Sedef Koleji, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren İsa-Beg İshakovic Okulu ve Sedef Koleji, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildi.

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (Sedef) Başkanı Hasan Topaloğlu ve TMV Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, imza töreni sonrası AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sedef Vakfının 2003'te Aliya İzzetbegoviç'in "Türk kardeşlerimiz burada bir üniversite kursun. Gençlerimiz daha yakın olsun. İki ülke arasında gelecek için sağlam bir köprü kurulsun." sözleri üzerine Bosna Hersek'te eğitime katkı vermek amaçlı kurulduğunu hatırlatan Topaloğlu, "Vakfı kurmaktaki temel amacımız rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in talebini yerine getirmekti." dedi.

İsa-Beg İshakovic Okulunun Bosna Hersek'in ilk özel ilköğretim okulu olduğunu ifade eden Topaloğlu, "Okulumuz Bosna Hersek'te önemli vazifeler gördü. Zaman içerisinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Bosna'yı okullar vasıtasıyla rehin almasına engel olmak için açtığımız okulları bugün itibarıyla TMV ile başka bir kulvara taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TMV Bosna Hersek Temsilcisi Gül, bugün itibarıyla Sedef Vakfı okullarının, TMV'ye devrinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, vakfın, bu okulların öğrencilerinin daha iyi ortamlarda, modern donanımlı sınıflarda eğitim alması için gerekli tüm çalışmaların altyapısını hızlı bir şekilde tamamlayacağını söyledi.

TMV hakkında

Kültür ve medeniyet etkileşimini "ortak iyiye ulaştıracak bir yol" olarak gören Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısı TMV, 17 Haziran 2016'da 6721 sayılı kanun ile kuruldu.

Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olan TMV, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olarak her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütüyor.

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Aliya İzzetbegoviç, Togo Cumhuriyeti, Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfı, Bosna Hersek'te Sedef Vakfının okullarını devraldı - Son Dakika


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