Son Dakika Haberleri: Türkiye Maarif Vakfı "Dostluk Gecesi" Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı "Dostluk Gecesi" Düzenledi

1 saat önce

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Irak'ın Erbil kentinde "Kardeşlik Gecesi" düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı
Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Irak'ın Erbil kentinde "Kardeşlik Gecesi" düzenlendi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen ve vakfın tanıtıldığı sinevizyon gösterimiyle başlayan programda, Şanlıurfa Ateşi müzik grubu seslendirdiği Türkülerle katımcılara güzel anlar yaşattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:57 Kaynak: AA

Irak, Erbil, Türkiye, Güncel
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