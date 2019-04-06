Türkiye Maarif Vakfı "Dostluk Gecesi" Düzenledi
1 saat önce
Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Irak'ın Erbil kentinde "Kardeşlik Gecesi" düzenlendi.
Türkiye
Maarif Vakfı (TMV), Irak
'ın Erbil
kentinde "Kardeşlik Gecesi" düzenlendi.
Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen ve vakfın tanıtıldığı sinevizyon gösterimiyle başlayan programda, Şanlıurfa
Ateşi müzik grubu seslendirdiği Türkülerle katımcılara güzel anlar yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:57 Kaynak: AA
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