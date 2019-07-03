Son Dakika Haberleri: Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları...
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Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları...

5 dakika önce

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları devraldı.

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları..., System.String[]
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları devraldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:04 Kaynak: AA
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