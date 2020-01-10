Türkiye Maarif Vakfı istişare toplantısı

Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "Paydaş Kamu Kurumları ve Üniversiteler ile İş Birliği İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkiye Maarif Vakfı ile iş birliği protokolü imzalayan Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yeşilay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Yunus Emre Enstitüsü, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Diyanet Vakfı kurumlarının temsilcileri, 49 üniversiteden rektör ve rektör yardımcıları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Belediye Temsilcileri, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği Temsilcileri gibi paydaş kurumlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfı'nın çalışmalarını Türkiye'nin Eğitimde Dünyaya Açılan Penceresi mottosuyla sürdürdüğünü aktardı.

Maarif Vakfı'nın Türkiye'nin Eğitimin Uluslararasılaştırılması stratejisine hizmet ettiğini belirten Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinde açtığımız eğitim kurumlarına ilaveten Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlerdeki öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve kültürel bağları güçlendirmek için kurslar ve etüt merkezleri açıyoruz. Faaliyet gösterilen ülkelerde 'Türkiye Çalışmaları' ve benzeri çalışmaları destekleyerek Türkiye algısının olumlu yönde gelişmesi için çalışmalar düzenliyoruz. Tüm dünyada Türkiye'nin eğitim kurumlarını tanıtarak, uluslararası eğitim ajansı işlevini üstleniyoruz. Vakıf son 3 yılda dünya genelinde 100 ülkeyle resmi temas sağladı, 50 ülkede temsilcilikler açıp 60 ülkede de faaliyetler yürütüyor."

Akgün açıklamasında şunlara vurgu yaptı:

"19 ülkede ( Afganistan, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine, Irak, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan Tunus ve Venezuela) FETÖ iltisaklı toplam 216 okul devir alınmıştır. Devralınan FETÖ iltisaklı eğitim kurumları dışında, stratejik öncelik arz eden bazı bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 99 yeni okul açılmıştır. (ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Bosna Hersek, Burundi, Cibuti, Gambiya, Gana, Gürcistan, Irak, Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Moritanya, Romanya, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Somali Federasyonu, Tanzanya) vakfımızın Afganistan, Almanya, Avusturya, Fransa, Kosova ve Belarus'ta 8 eğitim merkezi, Arnavutluk'ta 1 üniversitesi ve dünya genelinde 42 yurt binası bulunmaktadır. 42 ülkede bulunan 324 okul, üniversite ve eğitim merkezinde toplam 38 bin 449 öğrencimiz ile faaliyetlerimiz sürmekte olup, yeni öğrenci kayıtlarımız devam etmektedir."

Türkiye Maarif Vakfı'nın, yaptığı iş birlikleri ile Türkiye'nin eğitim alanındaki zengin tecrübesine, yaygınlık, etkinlik ve bilinirlik kazandırmayı, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmayı ve yeni projeler geliştirmeyi amaçladığını belirten Akgün, 2016-2019 yılları arasında toplam 182 İş Birliği protokolü imzalandığını ifade etti.

Vakfın, 6721 sayılı Kuruluş Kanunu çerçevesinde, 61 üniversite, 15 kamu kurum ve kuruluşu, 34 sivil toplum kuruluşu, 13 özel eğitim kurumu ve teşebbüsleri ile 59 iyi niyet Protokolü olmak üzere toplam 182 (101 yurt içi-81 yurt dışı) kurum ile protokol imzaladığını aktaran Akgün şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Kardeş Okul Projesi kapsamında Türkiye'deki 19 K-12 okulları arasında Afganistan, Etiyopya, Gürcistan, Irak, Kamerun, Kosova, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Tunus ve Venezuela'daki Maarif Okullarıyla Kardeş Okul bağı kurulmuştur. Kardeş Okullar arasında eğitim iş birliği, karşılıklı ziyaretleri, kültürel paylaşımları, öğrencilere uluslararası farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmalarla K-12 seviyesindeki uluslararası öğrencilere, ülkemizi küçük yaşlarda tanıtma imkanı buluyoruz. Sadece yüksek öğretim alanında sıkışmış olan uluslararası öğrenci algımızda bir alternatif ve ilave olmaktadır. Her bir K-12 uluslararası öğrencisi, yüksek öğretimimize bir uluslararası öğrenci adayıdır. Türkiye Maarif Vakfı 2023'e doğru, kurum kültürü ve kalitesinin geliştirilmesi, finansal yeterliliğin sağlanması, İnsan kaynağının güçlendirilmesi ve eğitimde uluslararası bir marka olunması stratejilerini benimseyerek çalışmalarını sürdürecektir. 2023'te Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin en az yarısında faaliyete geçilmesi hedeflenmektedir."