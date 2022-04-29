Türkiye Maarif Vakfı Kosova'da iftar verdi - Son Dakika
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Türkiye Maarif Vakfı Kosova'da iftar verdi

29.04.2022 23:00

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Temsilciliği, Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcilerini iftarda ağırladı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Temsilciliği, Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcilerini iftarda ağırladı.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarının başkent Priştine'deki binasında düzenlenen iftara, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Zekeriya Akçam, TMV Kosova Genel Müdürü Oğuz Hamza Yılmaz, TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ile kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Sakar, buradaki konuşmasında, 600'ü aşkın öğrenciye hizmet veren Kosova Maarif Okullarının önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Maarif Okullarının, Kosova'da Türkiye'nin desteğine sahip tek okul olduğunun altını çizen Sakar, "Kosova Maarif Okulları, hem akademik hem sosyal ve kültürel faaliyetlerle Kosova'nın geleceği olan çocuklarımıza en iyi eğitimi sunmak için faaliyet gösteriyor. Buradan mezun olan ve olacak öğrencilerimizin, ileride Kosova'ya, Kosova ile Türkiye arasındaki dostluğa ve tüm dünyaya faydalı işler yapacağından kuşku duymuyorum." ifadelerini kullandı.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Akçam da Türkiye ile Balkan toplulukları arasında ortak geçmiş dolayısıyla özel bir bağ bulunduğunu belirtti.

Maarif Vakfının kuruluşundan itibaren kısa dönemde elde ettiği başarılara da değinen Akçam, şunları belirtti:

"Sizlerin sayesinde (Priştine Uluslararası Maarif Okullarında) 80 öğrenciyle başlamış olduğumuz yolculukta bugün için 600 öğrenciyi aşmış bulunmaktayız. Bir kamu kurumu olan vakfımız, 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde dünya çapında 500'e yaklaşan eğitim ve öğretim merkezi, 50 bine yaklaşan öğrenci sayısıyla sizlerle ortak kültürümüzün bir nişanesi olarak dünya çapında bir barış ve kardeşlik ağını örmekteyiz."

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka da Maarif Vakfınca Kosova gençlerine yapılan yatırımların aslında Kosova'nın geleceği için olduğunu vurguladı.

Program, okunan duanın ardından son buldu.

Türkiye Maarif Vakfı Kosova'da iftar verdi
Türkiye Maarif Vakfı Kosova'da iftar verdi
Türkiye Maarif Vakfı Kosova'da iftar verdi
Türkiye Maarif Vakfı Kosova'da iftar verdi
Türkiye Maarif Vakfı Kosova'da iftar verdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfı Kosova'da iftar verdi - Son Dakika


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