Türkiye Maarif Vakfı, Mali'de iftar verdi - Son Dakika
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Türkiye Maarif Vakfı, Mali'de iftar verdi

10.04.2022 22:32
Türkiye Maarif Vakfı, Mali'de iftar verdi

Türkiye Maarif Vakfı, Mali'de iftar programı düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfı, Mali'de iftar programı düzenledi.

Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan Şehit Fethi Sekin Eğitim Kompleksi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, iftar öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye Maarif Vakfının Mali'de çok önemli eğitim çalışmalarına imza attığını belirterek, "Maarif Vakfı sofrasını herkese açmış, bunu görmek ve bu duyguları paylaşmak çok güzel." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah da Maarif Vakfının eğitimde yeni bir marka olarak ortaya çıkması için gerekli adımları atmaya devam ettiğini kaydetti.

En büyük destekçilerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu ifade eden Cerrah, "Devletimizin bugüne kadar bize vermiş olduğu bütün katkılara, emeklere, biz Maarif ailesi olarak gönülden teşekkür ediyoruz. Cenabıhakk'tan diliyoruz ki bu dikilmiş olan bayrakları gelecekte daha güzel ve büyük ufuklara taşınabilmesi için enerjimizi hiçbir zaman için gönlümüzden söküp almasın inşallah." diye konuştu.

Mali'de yaşayan Türk vatandaşları, öğretmenler ve çok sayıda Malilinin katıldığı iftar programı, Hacivat ve Karagöz orta oyunuyla sona erdi.

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Fethi Sekin, Türkiye, Bamako, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfı, Mali'de iftar verdi - Son Dakika


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