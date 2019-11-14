Türkiye Maarif Vakfı (TMV), ? Moritanya'nın Chinguetti şehrinde 9 Kasım'da açılan ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Moritanya Tarihi Şehirler Fuarı"na katıldı.

TMV yetkililerinden edinilen bilgiye göre, "Moritanya Tarihi Şehirler Fuarı"nda Vakfın açtığı stant, "Şınkit (Moritanya'nın kadim şehri), Maarif kaynağı ve mirasımızdır" sloganıyla öne çıktı.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani de fuara katılarak, TMV standını ziyaret etti. Gazvani'yi, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu ve TMV Moritanya Ülke Direktörü Adil Taniş karşıladı.

Taniş, Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'yi iki ülke kültürünün ortak mirasını sergileyen stant hakkında bilgilendirdi. Gazvani'ye vakfın eğitim çalışmaları ve projelerini de tanıtan Taniş, Moritanya'da yapılması planlanan okul yatırımı hakkında kendisini bilgilendirdi.

Fuara ayrıca Chinguetti Belediye Başkanı Muhammed Ömer'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve resmi yetkili katıldı.

Chinguetti sakinleri ve çok sayıda kişinin ziyaret ettiği TMV standı, Türkiye ve Moritanya kültürlerinin ortak mirası ve iki devlet arasındaki iyi ilişkileri yansıtması bakımından büyük beğeni topladı.

Moritanya'da Türk kültürünün, tarihinin tanıtılması açısından oldukça önem taşıyan fuarın, iki ülke halklarının birbirlerini daha yakından tanıması için Ankara-Nuakşot arasında köprü görevi üstlenmesi hedefleniyor.

TMV standında Türk kültürü ve tarihini yansıtan kıyafet, ev eşyaları, kitap, geleneksel müzik aletleri, Türk lokumu ve bazı aksesuarlar sergilendi.

Erdoğan, Moritanya'yı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat 2018'de Moritanya'nın başkenti Nuakşot'a resmi ziyarette bulunmuştu.

Ziyarette, iki ülke arasında maden, balıkçılık, deniz ve turizm sektöründe birçok anlaşma imzalanmış, ziraat sektöründe yapılacak iş birliği konuları üzerinde müzakere yapılmıştı.

Erdoğan, milyonlarca şairin ülkesi Moritanya'yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ülkeyi ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.