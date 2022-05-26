Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkında karar - Son Dakika
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Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkında karar

26.05.2022 01:49
Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkında karar

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Maarif Vakfına Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Maarif Vakfına Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda, "Bu kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır." ifadesine yer verildi.

Buna göre, Türkiye Maarif Vakfına, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.

Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Kaynak: AA

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