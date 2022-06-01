Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'da Uluslararası Süt Günü'nü kutladı

Pakistan'da, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Pak-Türk Uluslararası Okulları ve Kolejleri, süt ürünlerinin önemini öğrencilere anlatmak amacıyla Uluslararası Süt Günü'nü kutladı.

TMV'den yapılan açıklamaya göre, başkent İslamabad'daki Pak-Türk Uluslararası Okulları ve Kolejlerine bağlı bir kampüste sağlık firması Abbott iş birliğiyle Uluslararası Süt Günü'nü kutlama etkinliği yapıldı.

Küresel bir gıda olarak sütün önemini anlatmak amacıyla yapılan etkinlikte öğrencilere süt ve mandıra ürünleri ile bunların faydaları hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere beslenme ve sağlığın önemi, süt ürünlerinin ekonomik ve günlük hayata sağladığı katkılar ve mandıra sektöründe toprak, hayvanlar, sürdürülebilir uygulamalar anlatıldı.

Abbott da etkinlik kapsamında süt ürünleri ile üretimi ve ekonomi sektöründeki yerine ilişkin öğrencilere bilgi verdi.

Firma ayrıca öğrencilerin boy ve kilosunu ölçerek beslenmelerini nasıl iyileştirebileceklerine yönelik önerilerde bulunurken, öğrencileri ana beslenme kaynağı olarak süt ürünlerini hayatlarının bir parçası haline getirmeleri konusunda teşvik etti.

Öğrencilere öğle yemeği saatinde süt ürünleri ikram edildi.