Türkiye Maarif Vakfı, Saraybosna'da bursluluk sınavı düzenledi - Son Dakika
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Türkiye Maarif Vakfı, Saraybosna'da bursluluk sınavı düzenledi

14.05.2022 15:11
Türkiye Maarif Vakfı, Saraybosna'da bursluluk sınavı düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Saraybosna okullarında bursluluk sınavı düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Saraybosna okullarında bursluluk sınavı düzenlendi.

Geleneksel olarak her yıl yapılan ve başarılı olan öğrencilere burs kazanma fırsatı sunan sınav Saraybosna'da gerçekleştirildi.

Her yıl çok sayıda başvurunun olduğu sınava bu yıl 114 öğrenci katıldı. Bursluluk sınavı için herhangi bir ücret talep edilmezken, sınav Türkçe, Boşnakça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde yapıldı.

Sınav sonucuna göre TMV Saraybosna okulları, başarılı öğrencilere yüzde 25-100 oranlarında burs kazanma imkanı sunacak.

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Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfı, Saraybosna'da bursluluk sınavı düzenledi - Son Dakika


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