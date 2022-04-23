Türkiye Maarif Vakfı, Sudan'da iftar verdi - Son Dakika
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Türkiye Maarif Vakfı, Sudan'da iftar verdi

23.04.2022 23:53

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Temsilciliği, Türk ve yerel kurum, kuruluşların temsilcilerini iftarda ağırladı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Temsilciliği, Türk ve yerel kurum, kuruluşların temsilcilerini iftarda ağırladı.

Başkent Hartum'daki Maarif Okulları kampüsünde düzenlenen geleneksel iftara, Egemenlik Konseyi Üyesi Ebulkasım Burtum, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Eğitim Bakan Yardımcısı Garibullah Muhammed Ahmed, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Mustafa Özdil, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

İftar programının ardından TMV öğrencileri, ilahi ve şiirler seslendirdi.

Büyükelçi Neziroğlu ve TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Özdil'in konuşma yaptığı programda, TMV Sudan Temsilcisi Muhammet Emin Şimşek, bir yıldır sürdürdüğü görevini, Mehmet Nedim Aslan'a devretti.

Türkiye Maarif Vakfı, Sudan'da iftar verdi
Türkiye Maarif Vakfı, Sudan'da iftar verdi
Türkiye Maarif Vakfı, Sudan'da iftar verdi
Türkiye Maarif Vakfı, Sudan'da iftar verdi
Türkiye Maarif Vakfı, Sudan'da iftar verdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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