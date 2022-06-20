Türkiye Maarif Vakfı Ukrayna'da eğitim alanında aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye Maarif Vakfı Ukrayna'da eğitim alanında aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor

20.06.2022 11:03

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, savaştan bir ay önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de maarif okulu açmak üzere bina satın almak konusunda gerekli ön görüşmeleri yaptıklarını ve yol haritası belirlediklerini belirterek, "Savaş çıktığı için şimdilik iptal ettik demiyorum...

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, savaştan bir ay önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de maarif okulu açmak üzere bina satın almak konusunda gerekli ön görüşmeleri yaptıklarını ve yol haritası belirlediklerini belirterek, "Savaş çıktığı için şimdilik iptal ettik demiyorum askıya aldık, umuyoruz ve diliyoruz, dua ediyoruz ki bir an önce savaş bitsin." dedi.

Akgün, AA muhabirine, Ukrayna'da savaş öncesi yürüttükleri okul açma hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Ukrayna'da savaşın başlamasına bir ay kala maarif okulu açma aşamasında geldiklerini bildiren Akgün, bina satın almak konusunda da gerekli ön görüşmeleri yaptıklarını, yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını belirtti. Birol Akgün, "Ama savaş çıktığı için şimdilik 'iptal ettik' demiyorum, askıya aldık, umuyoruz ve diliyoruz, dua ediyoruz ki bir an önce savaş bitsin. Biz de Ukrayna'da Türkiye Maarif Vakfının okulunu açalım ve eğitimlerimize başlayalım." diye konuştu.

TMV okulunun Kiev'de açılması için Ukrayna hükümetiyle mutabakat anlaşmasının 3 yıl önce imzalandığını bildiren Akgün, şunları kaydetti:

"Maarif Vakfı olarak Ukrayna'da okul açmamızı mevcut yönetim de istiyordu. Bunun için altyapısını yapmak üzere heyetler gönderdik, Kiev'de iyi bir çevrede bina da bulduk, okulumuzun 500 kişilik öğrenci kapasitesinin olmasını hedeflemiştik. Ama son gelişmeler, bizim bu planlarımızı erteleme ihtiyacı ortaya çıkardı. En kısa zamanda savaş bittikten sonra Ukrayna'nın eğitim yoluyla kalkınmasında, gelişmesinde aktif rol almak istiyoruz."

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Kaynak: AA

Türkiye, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfı Ukrayna'da eğitim alanında aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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