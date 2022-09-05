Tiran New York Üniversitesi, Balkanlar'da Türkoloji sempozyumu düzenleyecek

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı tek üniversite olan Tiran New York Üniversitesince (UNYT), 7-9 Eylül'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da " Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu" yapılacak.

TMV'den edinilen bilgiye göre, Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi, bölge ve Türkiye'den üniversiteler ve kurumların iş birliğinde düzenlenecek sempozyum, Balkanlar'da Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanlarında çalışma yapan ulusal ve uluslararası paydaşları Arnavutluk'ta buluşturacak.

Türkçe öğretimi ve Türk dili edebiyatı alanlarında Balkanlar'a yönelik çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek bu alanlardaki temel güncel sorunları tespit etmeyi, bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı ve bu alandaki bilimsel araştırmaları değerlendirmeyi amaçlayan sempozyumda, Türkçe öğretimi ve Türkoloji ile ilgili çeşitli konulardaki bildiriler tartışılacak.

Tiran Üniversitesinin ev sahipliğinde İstanbul, Trakya, İstanbul Medeniyet, Gaziantep ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin paydaşlığını yaptığı sempozyum, Balkanlar'da Türk edebiyatı, eserler, yayınlar ve kişiler üzerine henüz üzerinde çalışma yapılmamış konuları ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Sempozyum, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Türk Hava Yolları (THY), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Air Albania gibi çeşitli kurumlar tarafından destekleniyor.

Sempozyumun gelecek yıllarda da tematik olarak yapılması planlanıyor.

Balkan Araştırmaları Merkezi

Arnavutluk'ta 2002'de kurulan ve 2018'den bu yana TMV bünyesinde yer alan Tiran New York Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ekonomi ve Finans Fakültesi ve Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere üç fakültede ve dokuz bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veriyor.

Üniversitenin Avrupa ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren Balkan Araştırmaları Merkezi (BAM) de 2020 yılında Balkanlara yönelik sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal, tarihi alanlarda araştırmalar yapılması amacıyla kuruldu.

Temel vizyonu Balkanlar'da Türkçe öğretimi ve Türkoloji faaliyetlerinin niteliğini artırmak olan BAM, üniversite bünyesinde kurulması planlanan Türkçe ve Türkoloji bölümlerinin de özünü oluşturacak.

BAM'ın uzun vadeli hedefleri arasında Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile Arnavutluk Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde K-12 düzeyinde seçmeli ders olarak kabul edilen Türkçe dersleri için öğretmen ihtiyacının ve Balkan üniversitelerindeki Türkoloji bölümlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması bulunuyor.

Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki kadim dostlukları, tarihi ve kültürel bağları güçlendirmeyi, ortak ilgi alanlarına yönelik olarak Türk-Balkan projelerini hayata geçirmeyi amaçlayan BAM, bu alanlarda uluslararası sempozyumlar ve bilimsel konferanslar düzenlemeyi, Türk ve Balkan akademisyenler ve öğrencilerin arşiv, kütüphane ve saha araştırmalarına destek olmayı hedefliyor.