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Türkiye Maarif Vakfınca İstanbul Eğitim Zirvesi düzenlenecek - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfınca İstanbul Eğitim Zirvesi düzenlenecek

22.11.2021 13:12
Türkiye Maarif Vakfınca İstanbul Eğitim Zirvesi düzenlenecek

Türkiye Maarif Vakfınca, 25-26 Kasım'da dünyanın farklı ülkelerinden eğitimcilerin konuşmacı olarak katılacağı İstanbul Eğitim Zirvesi düzenlenecek.

Türkiye Maarif Vakfınca, 25-26 Kasım'da dünyanın farklı ülkelerinden eğitimcilerin konuşmacı olarak katılacağı İstanbul Eğitim Zirvesi düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm" temasıyla ilki gerçekleştirilecek İstanbul Eğitim Zirvesi'nde eğitime ilişkin analiz, gelecek perspektifleri, kuramsal yaklaşımlar ve uygulamalar tartışılacak.

Eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerin farklı ülke tecrübeleri ışığında paylaşılacağı uluslararası bir platform ve marka olması hedeflenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onur konuğu olarak katılması bekleniyor.

Zirvede, eğitimin geleceğinin ne olacağı, eğitim ve kalkınma, eğitim ve toplumsal adalet, dijitalleşmenin uluslararasılaşmayı nasıl etkileyeceği, eğitimin yeniden modellenmesi ve müfredatın uluslararasılaşması gibi sorulara cevap aranacak.

OECD, PISA, UNESCO, Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi kurumlardan akademisyen ve uzmanların katılacağı İstanbul Eğitim Zirvesi'nde, ödüllü eğitimci ve yazarlar, eğitim alanında küresel ölçekte operasyonlar yürüten iş insanları, dünyaca tanınmış eğitim kurumlarının yöneticileri ve müfredat uzmanlarınca eğitimin geçmişi, geleceği ve eğitimdeki yeni eğilimleri konuşulacak.

Zirvede ayrıca Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in yanı sıra Katar, Arnavutluk ve Nijer'in ilgili bakanlarının da katılımıyla üst düzey bir oturum da gerçekleştirilecek.

Katılım ücretsiz

Zirvede, Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerinin hikayeleri de paylaşılacak. Dünyanın 47 ülkesinde faaliyet gösteren Maarif Okullarının çalışmalarından derlenen "Eğitimde İyi Örnekler" video ve fotoğraflar e-Sergiyle katılımcılara sunulacak.

Ayrıca Türkiye Maarif Vakfınca zirveyi takip edecek katılımcılara açık erişim sağlanacak, tüm oturumlarda Türkçe, Fransızca ve Arapça çeviriler yapılacak.

Zirveye katılım ücretsiz olacak ve katılımcılara sertifika verilecek.

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfınca İstanbul Eğitim Zirvesi düzenlenecek - Son Dakika


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