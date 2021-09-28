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Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu

28.09.2021 16:37
Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu, System.String[]

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'da bulunan Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında eğitim gören bir öğrenci, ülke genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi oldu.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'da bulunan Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında eğitim gören bir öğrenci, ülke genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi oldu.

Başkent İslamabad'daki H-8 Kız Kampüsü Direktörü Şükran Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moiza Zahid isimli öğrencilerinin 200 milyonu aşkın ülkede düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi olarak derece yaptığını; bundan onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Üniversiteye giriş sınavlarında ülke ikinciliği elde eden Zahid, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının parçası olmayı ayrıcalık olarak tanımlayarak hayallerinin gerçeğe dönüşmesine TMV'nin yardımcı olduğunu söyledi.

Zahid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca karşılaştıkları zorluklarda Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının yanlarında olduğuna işaret ederek gerek yönetimin iş birliği içerisinde olması gerekse öğretmenlerinin hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Kovid-19 salgını süresince birçok okulun eğitimlerini askıya aldığını, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının ise çevrim içi ders vermeye devam ettiğini dile getiren Zahid, öğretmenlerine her an ulaşabildiklerini ve karşılaştıkları sorunların ise yönetim tarafından çözüldüğünü aktardı.

Zahid, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nda geçirdiği 2 seneyi hayatının en güzel deneyimi olarak tanımlayarak burada okumayı seçtiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Emeği geçenlere teşekkür

Zahid'in babası Prof. Dr. Zahid Aşgar da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının, kızının bu başarıya ulaşmasında gösterdiği tüm çabalar için çok memnun olduğunu dile getirdi.

Bir diğer çocuğunu da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarına naklettiğini anımsatan Aşgar, burada öğrencilerle ilgilenme biçiminin "inanılmaz" olduğunu belirterek kızının elde ettiği başarı sebebiyle Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarına teşekkür etti.

Haziranda Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında okuyan iki öğrenci, dünya genelinde yapılan "Cambridge A-Level" sınavlarında biyoloji ve sosyoloji alanında Pakistan birincisi olmuştu.

Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu
Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu
Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu
Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu
Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu - Son Dakika
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