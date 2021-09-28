Türkiye Maarif Vakfından bir öğrenci Pakistan'daki üniversite sınavında ikinci oldu - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'da bulunan Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında eğitim gören bir öğrenci, ülke genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi oldu.

Başkent İslamabad'daki H-8 Kız Kampüsü Direktörü Şükran Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moiza Zahid isimli öğrencilerinin 200 milyonu aşkın ülkede düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi olarak derece yaptığını; bundan onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Üniversiteye giriş sınavlarında ülke ikinciliği elde eden Zahid, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının parçası olmayı ayrıcalık olarak tanımlayarak hayallerinin gerçeğe dönüşmesine TMV'nin yardımcı olduğunu söyledi.

Zahid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca karşılaştıkları zorluklarda Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının yanlarında olduğuna işaret ederek gerek yönetimin iş birliği içerisinde olması gerekse öğretmenlerinin hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Kovid-19 salgını süresince birçok okulun eğitimlerini askıya aldığını, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının ise çevrim içi ders vermeye devam ettiğini dile getiren Zahid, öğretmenlerine her an ulaşabildiklerini ve karşılaştıkları sorunların ise yönetim tarafından çözüldüğünü aktardı.

Zahid, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nda geçirdiği 2 seneyi hayatının en güzel deneyimi olarak tanımlayarak burada okumayı seçtiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Emeği geçenlere teşekkür

Zahid'in babası Prof. Dr. Zahid Aşgar da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının, kızının bu başarıya ulaşmasında gösterdiği tüm çabalar için çok memnun olduğunu dile getirdi.

Bir diğer çocuğunu da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarına naklettiğini anımsatan Aşgar, burada öğrencilerle ilgilenme biçiminin "inanılmaz" olduğunu belirterek kızının elde ettiği başarı sebebiyle Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarına teşekkür etti.

Haziranda Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında okuyan iki öğrenci, dünya genelinde yapılan "Cambridge A-Level" sınavlarında biyoloji ve sosyoloji alanında Pakistan birincisi olmuştu.