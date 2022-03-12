İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği - Son Dakika
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İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği

12.03.2022 19:18

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'da bulunan "Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları" nevruz etkinliği düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'da bulunan "Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları" nevruz etkinliği düzenledi.

Başkent İslamabad'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Pak-Türk Maarif Okulu Çakşehzad Erkek Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe Pakistan'daki Türk vatandaşları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Nevruz etkinliği kapsamında Pakistan ve Türk kültürünü yansıtan stantlar kurulurken yöresel oyunlar ve yemekler davetlilerin ilgisini çekti.

Katılımcılar, gezdikleri stantlarda Türkiye'ye ait kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu ve nevruz hakkında bilgi aldı.

İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği
İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği
İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği
İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği
İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği
İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği
İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği
İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği

YORUMLAR
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Pakistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'da nevruz etkinliği - Son Dakika


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