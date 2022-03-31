SARAYBOSNA - Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'teki okulları ramazanı konserle karşıladı - Son Dakika

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarında ramazan, konserle ve çocuklara hediyeler dağıtılmasıyla karşılandı.

Bosna Hersek'teki TMV okulları ve Okul Aile Birliğinin düzenlediği konsere öğrenciler, okul temsilcileri ve veliler katıldı.

TMV Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, anaokulundan lise son sınıfa kadar Cambridge eğitim programı çerçevesinde hizmet verdiklerini belirterek "Her geçen gün bize olan ilgi artmakta, bu yıl veli meclisi üyelerimizle beraber ramazan coşkusunu çocuklar, aileleri ve velilerimizle beraber yaşayalım istedik." diye konuştu

Okul Aile Birliği Başkanı Selmir Turic de çocukları ramazan ayı için hediyelerle sevindirmek istediklerini dile getirerek "Şimdiye kadar bu, bayramda yapılan bir adetti, bu sefer ramazan başlangıcında organize etmeye karar verdik, ramazan ayını güzellikle geçirmelerini ve öyle hatırlamalarını istedik." ifadelerini kullandı.

Programda Hazreti Hamza Korosu ilahiler söyledi. Konser sonunda çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.