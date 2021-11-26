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Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği "İstanbul Eğitim Zirvesi" sona erdi - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği "İstanbul Eğitim Zirvesi" sona erdi

26.11.2021 22:33
Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği "İstanbul Eğitim Zirvesi" sona erdi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından "Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm" temasıyla ilki çevrim içi ortamda düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından "Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm" temasıyla ilki çevrim içi ortamda düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitimcilerin iki gün boyunca konuşmacı olarak katıldığı zirvenin son oturumunda, eğitim ve toplumsal adalet konusu ele alındı.

Panelde, Nobel Barış Ödülü Sahibi Tawakkol Karman, Study Hall Educational Foundation Kurucu ve CEO'su Urvashi Sahni, Endonezya Muhammediye Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Konseyi Genel Sekreteri Muhammad Sayuti ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Muhsin Kar yer aldı.

Oturumun ardından zirvenin kapanış konuşmasını yapan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, panellerde ele alınan, ortak teması eğitimde yeni trendler ve dönüşüm olan tüm görüş, açıklama ve önerilerin karar mercileri açısından dikkate alınacağını ve ufuk açıcı görüşler olarak değerlendirileceğini umduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Akgün, zirvede, salgın dönemini de kapsayan gelişmelerin aktarıldığını, dijitalleşme, sosyal adalet, eğitimde fırsat eşitliği, eğitim ve ekonomik gelişme arasındaki ilişkiler gibi akademik literatürde tartışılan gelişmelerin konuşulduğunu anlattı.

İstanbul Eğitim Zirvesi'ni insanlığın ortak geleceğini eğitim üzerinden tartışmak amacıyla düzenlediklerini belirten Akgün, zirvenin gelecek yıllarda da eğitim camiası için önemli bir tartışma platformu olacağını düşündüğünü söyledi.

Eğitimin öneminden, geçmiş ile geleceğinden bahseden Akgün, eğitim ile insanın daha bilgili olmasını sağlamanın amaçlandığını ancak bu bilginin erdem, vicdan ve merhametle de donatılması gerektiğini ifade etti.

Bu konuda sadece yenilikçi olmanın da yetmeyeceğini, daha insani ve duyarlı olunması gerektiğini belirten Akgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha merhametli bir toplumu inşa etmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Tam da bu nedenle Türkiye Maarif Vakfının kuruluşundan bu yana üzerinde en çok durduğumuz konu bu oldu; ilmini ve irfanını insanlığın barışı ve huzuru için kullanacak olan güzel, iyi insanlar yetiştirmek. Bu bizim varlık sebebimiz. Her şeyin yeniden düşünüldüğü, geleceğin yeniden tasarlandığı, bazılarının ifadesiyle 'büyük sıfırlama' döneminden geçiyoruz. Pandemi dönemi bize en güçlü devletlerin ve toplumların bile çaresiz kalabileceğini gösterdi. İnsanlar acizliğini de görmüş oldu. Bize dayanışmanın, paylaşmanın önemini de anlattı. O nedenle okul programlarını, teknolojik ve dijital yeterlilikleri geliştirmek kadar çocuklarımızın duygusal ve sosyal sorumluluklarını da güçlendirecek şekilde dizayn etmek durumundayız. İnsanlığın geleceğinin standartlarını belirlerken, insani gelişmenin standartlarını da çocuklarımıza öğretmek durumundayız."

"İstanbul Eğitim Zirvesi'ni kurumsallaştıracağız"

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, eğitim konusunda tecrübe paylaşımının önemine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitim süreçlerindeki tecrübeler, sadece batıdan doğuya değil, doğudan batıya, güneyden kuzeye kadar pozitif bir atmosfer oluşturuyor. İstanbul Eğitim Zirvesi gibi zirveleri artırmak ve tecrübe paylaşımlarını hızlandırmak son derece önemli. Bu nedenle, zirvenin tam zamanında başlatılmış bir girişim olduğunu düşünüyoruz. İki günlük tartışmalar sürecinde bize gelen dönüşler de bunu gösteriyor. İstanbul Eğitim Zirvesi'ni kurumsallaştıracağız. Zirve, Türkiye'nin eğitimde dünyayla ilişkilerinin tartışıldığı ortak bir platform haline gelecek. Önümüzdeki yıllarda da zirveyi düzenlemeye devam edeceğiz. Bu yıl ilk kez olduğu için ve pandemi koşullarında çevrim içi yaptık. Ama gelecek yıllarda sizleri İstanbul'da yüz yüze ağırlamak istiyoruz."

Akgün, zirveye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkürlerini sundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği 'İstanbul Eğitim Zirvesi' sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği "İstanbul Eğitim Zirvesi" sona erdi - Son Dakika
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