Türkiye-Macaristan arasında 6 milyar dolarlık ticaret hedefi - Son Dakika

Türkiye-Macaristan arasında 6 milyar dolarlık ticaret hedefi

16.02.2021 13:56
Türkiye-Macaristan arasında 6 milyar dolarlık ticaret hedefi, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) hedef ülke pazarlarına yönelik düzenlediği çevrimiçi seminerler serisi devam ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) hedef ülke pazarlarına yönelik düzenlediği çevrimiçi seminerler serisi devam ediyor. 'Macaristan Pazarı ve Yatırım İmkanları' webinarında konuşan Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan ve Türkiye arasındaki kara yolu taşımacılığında uygulanan kota uygulamasının çözüme kavuşturulmasının ihracatçıya büyük kolaylık sağladığını söyledi.

BTSO'nun üyelerinin pandemi döneminde ihracatını artırmak için düzenlediği webinarlarının 35.'si 'Macaristan Pazarı ve Ticaret İmkanları' ile gerçekleşti. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit'in yönettiği programda, T.C. Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Ticaret Müşavirleri Başak Araslı Akyol ve Meral Şengül katıldı. Konuşmacılar, Macaristan ekonomisi ve yatırım imkanları konusunda bilgiler paylaştı.

Büyükelçi Ahmet Akif Oktay, Türkiye ve Macaristan'ın stratejik ortaklığının uzun yıllardır devam ettiğini söyledi. İki ülke arasındaki toplantıların 2021 yılında da sürdürüleceğini ifade eden Oktay, "Bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının bu sene Türkiye'de yapılması planlanıyor. Temennimiz, bu toplantıyı fiziksel olarak gerçekleştirilmek. 2018'deki Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinde, 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Fiilen bunun yarısına ulaştık. Siyasi anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olması, iş çevreleri için büyük avantaj. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ticaret cephesinde daha güçlü olacağına inanıyoruz." dedi.

Macaristan ve Türkiye arasındaki kara yolu taşımacılığındaki kota uygulamasının çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Oktay, "Geçen yıl yaptığımız Karayolu Ulaştırma Komisyonu toplantısında kalıcı bir çözüme kavuşturduk. İhracatçılarımız, ihracatlarını büyük ölçüde karayoluyla yapıyor. Macaristan'ın bize verdiği yıllık 40 bin geçiş kotası hiçbir şekilde yetmiyordu. Macaristan ile bir mutabakata vardık. Artık ihracatçılarımızın önü bu anlamda açılmış vaziyette. Müteşebbislerimizin öteden beri Macaristan'da bir Türk bankası açılması talebi vardı. Bu konuda mutlu sona doğru ilerliyoruz. Vakıfbank, Macaristan'da bir temsilcilik açacak. Bu konuda çalışmalar başladı. İlk etapta temsilcilik ofisi olarak açılacak. Bir sonraki aşamada şubeye dönüşmesini bekliyoruz. Bu hizmet, Macaristan'a yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız için büyük bir teşvik unsuru olacak" ifadelerini kullandı.

Bursalı 443 firma Macaristan ile ticaret yapıyor

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Macaristan'ın tarihi ve kültürel bağlarının güçlü olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal iş birliğinin geliştirilmesi için sağlam bir zemin teşkil edildiğini ifade eden Bayizit, "Bu doğrultuda iş dünyası olarak son yıllarda ekonomik alandaki ilişkilerimizin derinleştiğini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2013 yılında tesis edilen yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi ve her yıl gerçekleştirilen karma ekonomi komisyonu toplantıları ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sağlıyor. 2000 yılında 356 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolara ulaştı. Ancak 6 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için daha çok gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

Bursa'dan Macaristan'a ihracat yapan firma sayısının 443 olduğunu belirten Murat Bayizit, Bursa ve Macaristan arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında 250 milyon dolar olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıda Budapeşte Ticaret Müşaviri Başak Araslı Akyol ve Budapeşte Ticaret Müşaviri Meral Şengül de Macaristan pazarı ve ticaret imkanları hakkında sunum gerçekleştirdi. - BURSA

Türkiye-Macaristan arasında 6 milyar dolarlık ticaret hedefi

Macaristan, Türkiye, Yatırım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Macaristan arasında 6 milyar dolarlık ticaret hedefi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Necip Uysal'a büyük övgü: Heykeli dikilmeli Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in mutasyonlı virüse yakalandığı ortaya çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Günlerdir süren kar yağışı yarın akşam İstanbul'u terk edecek Eşinin kayıp başvurusu yaptığı operatör kafası ezilmiş halde ölü bulundu Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı
Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi         
13:54
Balıkesir-Bursa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu Balıkesir-Bursa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu         
12:57
Hindistan'ı yasa boğan kaza! Yolcu otobüsü su kanalına düştü: 40 ölü Hindistan'ı yasa boğan kaza! Yolcu otobüsü su kanalına düştü: 40 ölü         
12:49
İkranur Tirsi cinayetinde kafa karıştıran iddia: Abla öldürdü, kardeşi üstlendi İkranur Tirsi cinayetinde kafa karıştıran iddia: Abla öldürdü, kardeşi üstlendi         
12:24
En çok korona vakası görülen 5 ilimizi yakan cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretleri oldu En çok korona vakası görülen 5 ilimizi yakan cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretleri oldu         
11:54
Hastaneye giren inek, hastaları köşeye sıkıştırıp boynuzladı Hastaneye giren inek, hastaları köşeye sıkıştırıp boynuzladı         
11:50
Hep aynı hikaye! Sokak ortasında sırtından vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı Hep aynı hikaye! Sokak ortasında sırtından vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı         
11:39
Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen 'Fırıldak Mustafa' lakaplı Mustafa Erden 7 yıldır kayıp Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen 'Fırıldak Mustafa' lakaplı Mustafa Erden 7 yıldır kayıp         
10:48
Yeni doğan kuzunun 'Anne' diye seslenmesi herkesi şaşkına çevirdi Yeni doğan kuzunun 'Anne' diye seslenmesi herkesi şaşkına çevirdi         
10:33
YÖK, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti YÖK, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti         
10:28
Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz         
09:58
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor         
08:31
Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor         
08:28
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti         
21:58
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 14:05:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-Macaristan arasında 6 milyar dolarlık ticaret hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei