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Türkiye, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti - Son Dakika

Türkiye, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti

03.11.2021 21:52

- Türkiye, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti.

- Türkiye, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti

BUDAPEŞTE - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti.

Türkiye tarafından Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesi olan Szecenyi Kütüphanesi'ne kitap hediye edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen 200 kitap, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay tarafından kütüphanede düzenlenen törenle teslim edildi.

Büyükelçi Oktay ve beraberindeki heyet, Szecenyi Kütüphanesi Genel Müdürü David Rozsa ve Genel Müdür Yardımcısı Judit Gerencser tarafından karşıladı. Rozsa, Türkiye'nin kendilerine hediye ettiği kitaplardan dolayı teşekkür ederek, söz konusu kitapları kütüphanelerinde bulunan Türk Köşesi'ne koyacaklarını ve bu kitaplarla Türkiye ve Macaristan ilişkilerine katkıda bulunacaklarını açıkladı. Rozsa ayrıca, Büyükelçi Oktay'a kitap hediye etti.

Büyükelçi Oktay yaptığı açıklamada, "Bu etkinliği daha önce gerçekleştirmek istiyorduk ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bugün buradayız, bu güzel 200 kitabı hibe diyoruz bu kütüphaneye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplar bunlar. Tarihten coğrafyaya, sanattan kültüre, kadar hepsi var. Daha önce kurulan Türk Köşesinde sergilenecek ve kullanıcıların hizmetine sunulacak" ifadelerini kullanarak, kitapların iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğini belirtti.

Szecsenyi Kütüphanesi'nin daha önce de Türkiye'deki kütüphanelerle işbirliğinin olduğunu ve anlaşmaların imzalandığına değinen Büyükelçi Oktay, 2024 yılının Türk-Macar Dostluk Yılı olarak kutlanacağını, bununla ilgili ilke kararının kısa bir süre sonra ilan edileceğini açıkladı.

Türkiye, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti
Türkiye, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti
Türkiye, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti
Türkiye, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti

Macaristan, Türkiye, Turizm, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Macaristan'ın en büyük devlet kütüphanesine 200 kitap hediye etti - Son Dakika
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