Türkiye-Macaristan maçına doğru - Son Dakika

Türkiye-Macaristan maçına doğru

Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

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Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Rossi, yarın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye A Milli Takımı ile yapacakları karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirten Rossi, "Çok zorlu bir gruba geldiğimizi düşünüyorum. Türkiye, Sırbistan ve Rusya gibi çok zorlu rakiplerimizle maçlar oynayacağız. Tabiki de yarın ilk maçımızı oynayacağız. Hepimiz biliyoruz ki rakibimiz Türkiye'de üst liglerde çok yüksek seviyede yıldız oyuncular var." dedi.

Pandemi sonrası takımın genel durumunu yorumlayan Rossi, zor bir süreçte tüm teknik direktörlerin aynı sorundan muzdarip olduklarını vurguladı.

Rossi, 10 aya yakın süre bir arada olmadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Birçok oyuncumuzla sadece 3 antrenman yapabildik. Takım içerisinde birçok yeni oyuncumuz var. Bu açıdan bakacak olursak rakip takım biraz daha avantajlı. Çünkü birbirlerini daha iyi tanıyan, daha uzun süre birbirleriyle oynamış oyunculara sahipler. Ama futbol bu, beklenmedik şeylerin gerçekleşeceği bir oyun. Biz de tüm öz güvenimizi sahaya yansıtacağız. Bu maçtan 3 gün sonra bir maçımız daha var. Daha sonra ekim ayında yapacağımız maçlar daha da büyük önem kazanacak. Artık Avrupa'ya katılıp katılmayacağımızı belirleyecek maçlar olacak."

"Sahada asıl farkı yaratacak olan şey kalitedir"

Macaristan'da liglerin 3 hafta önce başladığına ilişkin bir soru üzerine Rossi, "Muhtemelen bu bize küçük bir avantaj sağlayacaktır. Macar ligimizde 3 maç oynamış birçok oyuncuya sahibiz. Aynı zamanda diğer liglerde de oynayan oyuncularımız var. Ama sahada asıl farkı yaratacak olan şey kalitedir. Tabii nasıl organize olduğunuzdur, nasıl konsantre olduğunuz ve maça ne kadar konsantre olduğunuzdur, maça ne kadar motive olduğunuzdur." ifadelerini kullandı.

"Rakibizimin gücünü biliyoruz"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda önemli oyuncuların olduğunun ve bunlara yönelik nasıl bir önlem alacağının sorulması üzerine Rossi, şunları kaydetti:

"Herkesi yakından tanıyoruz. Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Ozan Tufan gibi çok iyi oyuncuları var. Tek tek hepsini sayabilirim tabii. Bütün takıma ve bütün hücum bölgesine tek tek önlem alamayız. Rakibimizin gücünü biliyoruz, gerçekten ne kadar etkili silahlara sahip olduklarını biliyoruz. Savunma hattında da Juventus'ta oynayan Merih, Leicester City'de oynayan Çağlar gerçekten tek tek isimlerini sayabilirim oyuncuların. Tabii bizim de bireysel anlamda güçlü oyuncularımız var. Önemli olan elimizden geleni yapmak, iyi organize olmak ve sahaya tam olarak konsantre bir şekilde çıkıp rakibimize birazcık sorunlar çıkartmak istiyoruz."

"Seyircisiz oynamak benim hoşuma gitmiyor"

Karşılaşmanın taraftarsız oynanacak olmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Rossi, bu durumun kendileri için dezavantaj olmadığını dile getirdi.

Daha önceki maçlardan örnek veren Rossi, Hırvatistan ve Galler'de inanılmaz atmosferler olduğunu anımsatarak, "Karşılaştıracak olursam Türk seyircileri hem Galler seyircisinden hem de Hırvatistan seyircisinden katbekat daha ateşlidir. Bizim için tabii ki de kötü diyemem fakat futbol halkın sporudur. Seyircisiz futbol benim hoşuma gitmiyor ama bu maçın özeline gelecek olursak evet seyircisiz oynamak bizim için bir eksi değil." şeklinde konuştu.

Filip Holender'in görüşleri

Futbolcu Filip Holender ise çok zorlu bir müsabaka oynayacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Holender, iyi bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini aktardı.

Pandemi öncesi ve sonrası performansını değerlendiren Holender, "Pandemi öncesi formuma döndüğümü düşünüyorum. Şimdi bakacak olursak ligleri çoktan başlamış birkaç hafta oynamış oyuncular var. Sezon öncesi hazırlık yapan oyuncular ve halen de ligleri başlamamış oynamayan oyuncular var. Tabii ki de uzun bir süre oldu, hepimiz için zorlu bir dönem oldu. Milli takım maçlarının başlaması önemli bir fırsat." şeklinde konuştu.

Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Macaristan maçına doğru - Son Dakika Spor

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