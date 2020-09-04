Türkiye-Macaristan maçının ardından

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan A Milli Takımı'nın kendilerinden daha istekli futbol ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrıldığını söyledi.

Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'a 1-0 yenildikleri maçın ardından Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Takım olarak hem ofansif hem de defansif anlamda iyi oynamadıklarını belirten Güneş, kadrodaki yetenekli oyuncuların tam hazır olmadığını gördüklerini dile getirdi. Güneş, "Takım olarak düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Mevcut kadroyu oynatabilirdik ama iki maç üst üste oynayacağız. Genç oyuncuların sezon başında daha erken form tutabileceğini düşündük, bunu kullanmak istedik. Onlar da kendi oyunlarının altında oynadılar." dedi.

"Rakip bizden daha fazla istekliydi daha iyiydi"

Güneş, pandemi, liglerin geç bitmesi, bazı futbolcuların transferlerinin kadro yaparken sıkıntıları artırdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İki maç üst üste oynayacağız. Bu maçları da hangi oyuncuların ne kadar kaldıracağını bilmiyorum. Bu yüzden farklı oyuncuları oynatmak istedim ama düşündüğümüz gibi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Birkaç oyuncu üzerinden olumsuzluk konuşarak kendimizi sıyıramayız. Rakip bizden daha fazla istekliydi, daha iyiydi. Kıran kırana maç yapmak istiyorduk ama olmadı. Elimizde 3'lü sistemi de şimdi oynadığımız sistemi de uygulamak için yeterli oyuncu var. Bu maçı kaybetmemizin sebebi sistemle alakalı değil. Henüz hazır değiliz. Macaristan grubun en zayıf takımı gibi görünmesine rağmen bu galibiyetle moral buldu. Daha dirençli, daha savaşçıydılar. Sadece sistemle bunu halledemeyiz. Sistem bize sadece yardımcı olur."

"Bizim oyunumuzu bozdular"

Maçta takım olarak olumsuz bir performans sergilediklerini aktaran Güneş, "Zaten takımı ben yaptığıma göre sorumlusu da benim. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kendi sahamızda kazanmak, iyi başlamak istiyorduk. Buradaki oyuncularımızın bir çoğunu hazırlık maçlarında göremedik. Bizim oyuncularımız yetenekli, karakterli. Bugün beklenen oyunu oynayamamak onların kötü futbolcu olduklarını göstermez." ifadelerini kullandı.

Oyun başında iştahlı oyun oynamaya Macaristan'ın daha hazır olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Caydırıcılığı da etkili olarak kullandı. Özellikle ataklarımız sert müdahaleyle durduruldu. Bunların bazılarına faul çalındı, bazılarına çalınmadı. Zaten pas yüzdemiz ve topa sahip olmamız düşükken bu atakların kesilmesi de bizi olumsuz etkiledi. Rakip de aldığı toptan sonra sahayı iyi kullanarak yön değiştirerek oldukça fazla pozisyon üretti. Bizim oyunumuzu bozdular, kendi oyunlarını rahat oynadılar. Bunları yenmek için daha hızlı oynamak lazım. Top kayıpları yapmamak lazım. Bugün çok kolay top kayıpları yaptık. Rakibe baskı yapıp top kazamadık."