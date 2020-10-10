Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs şoku
10.10.2020 16:35
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya'da maç öncesinde koronavirüs şoku yaşanıyor.
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol
Takımımızı konuk edecek Rusya
'da maç öncesinde koronavirüs şoku yaşanıyor.
Gazetemru.com'da yer alan habere göre CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Mario Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Türkiye maçı öncesinde rutin testlere giren Rusya Milli Takımı'nda Fernandes haricinde pozitif vakaya rastlanmadı. Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stansilav Cherchesov da 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek oyuncusunun virüs şüphesiyle kadrodan çıkartıldığını belirtti. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının arından Fernandes hızlı bir şekilde takımdan izole edildi. Haberde ayrıca oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti taşımadığına da dikkat çekildi. Fernandes, aday kadrodan çıkartılırken, yerine başka bir futbolcu dahil edilmedi.
- İstanbul
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