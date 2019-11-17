Son Dakika Haberleri: Türkiye maçının 11'leri belli oldu
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Türkiye maçının 11'leri belli oldu

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 10'uncu maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye maçının 11'leri belli oldu, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 10'uncu maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek. Andorra Ulusal Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

İki takımın sahaya çıkacakları 11'ler şu şekilde:

ANDORRA: Gomes - Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

TÜRKİYE: Uğurcan - Nazım, Ozan, Merih, Ömer, Kaan, Ozan, Yusuf, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes


Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:31 Kaynak: DHA
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