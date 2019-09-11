Türkiye maçının ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş - (2)
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:31 Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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