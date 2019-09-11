Son Dakika Haberleri: Türkiye maçının ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş - (2)
Son Dakika Spor Haber

Türkiye maçının ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş - (2)

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye maçının ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş - (2)

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda liderliğe yükseldi!
Deniz Türüç'ün frikik öncesi ettiği dua kameralara yansıdı! Vedat Muriç, İngiltere karşısında şov yaptı! Emre Belözoğlu maçın dördüncü hakemiyle tartıştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 02:41:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye maçının ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş - (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]