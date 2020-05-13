Türkiye Maden İşçileri Sendikası, şehit madencileri andı - Son Dakika

Türk-İş'e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikasının Soma şubeleri yöneticileri, maden faciasının 6. yıl dönümünde Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti.

Sendikanın Soma Şube Başkanı Şevket Şahin, ziyarette yaptığı açıklamada, 13 Mayıs 2014'te şehit olan arkadaşlarının acısının hiç azalmadığını dile getirdi.

Hayatlarını kaybeden madencilere rahmet dileyen Şahin, Maden İşçileri Sendikasının, şehitlerin geride kalan yakınlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını söyledi.

Ziyarette, Soma'daki Maden İşçileri Sendikasının 4 şubesinin yöneticileri, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.