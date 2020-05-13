Türkiye Maden İşçileri Sendikası, şehit madencileri andı - Son Dakika

Sendikanın Soma Şube Başkanı Şevket Şahin, ziyarette yaptığı açıklamada, 13 Mayıs 2014'te şehit olan arkadaşlarının acısının hiç azalmadığını dile getirdi.

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