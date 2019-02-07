Türkiye Maden İşleri Sendika Başkanından, Başkan Tutal'a Ziyaret
1 saat önce
Türkiye Maden İşleri Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Türkiye Maden
İşleri Sendikası Konya
ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt
, Seydişehir
Belediye Başkanı Mehmet Tutal
'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Türkiye Maden İşleri Sendika Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin, Seydişehir için Başkan Tutal'ın yaptıklarının göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, daha güzel bir Seydişehir için, sonuna kendilerini desteklediklerini söyledi.
Amaçlarının Seydişehir'e birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, "Seydişehirimiz için şu ana kadar hep birlikte hizmet ettik. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen sizlere ve tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:02 Kaynak: İHA
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