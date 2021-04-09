Türkiye Madenciler Derneği Başkanlığına yeniden Ali Emiroğlu seçildi

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Emiroğlu yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen TMD 57. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi.

Derneğin yeni yönetim kurulunda, Mehmet Yılmaz, Dr. Ercan Balcı, Zeki Beşirli, Barış Baykal Ünver, Barış Erdem, Ramazan Yön, Mehmet Zeki Sayılır ve Mehmet Yunus Şahin yer aldı.

Emiroğlu, burada yaptığı konuşmada, TMD'nin kurulduğu 1948 yılından bu yana madencilik sektörünün gelişiminde öncü bir rol üstlendiğini kaydetti.

Ülke ekonomisi açısından madencilik sektörünün önemine dikkati çeken Emiroğlu, "Ülkemizin en büyük dış ticaret açıklarının enerji ham maddeleri, maden ve metal ithalatından oluştuğu bir gerçek. Bunu azaltmanın yolu da maden varlıklarımızın aranması, bulunması ve işletilmesinden geçiyor." ifadelerini kullandı.