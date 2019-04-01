Türkiye Madenciler Derneği'nden Bir İlk: Maden Kurtarma Yarışması

Dünya Madenciliğine yön veren firmaların liderliğinde sektörün yüksek bir standardı haline gelmiş Maden Kurtarma Yarışmalarının ilkini ülkemizde gerçekleştirme hedefiyle yola çıkan Türkiye Madenciler Derneği (TMD), ilk toplantısını TMD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Atılgan SÖKMEN başkanlığında, TÜPRAG Efemçukuru Altın Madeni, Çayeli Bakır İşletmeleri , KOZA Altın İşletmeleri, ESAN Eczacıbaşı ve Demir Export firmalarının deneyimli İSG Yöneticilerinin katılımı ile 13-14 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdi.

Kurulun Başkanlık ve Sekretarya görevlerine TÜPRAG Efemçukuru Altın Madeni İSGÇ Müdürü Göksel ALPASLAN ve İSG Yöneticisi Muratcan SEMİZ, Başkan Yardımcılığı görevine Çayeli Bakır İşletmeleri İSGÇ Müdürü Hamit ÖZEN seçildi. 2019 yılınınüçüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi hedeflenen I. Ulusal Maden Kurtarma Yarışması'na hazırlık çalışmaları için sektör temsilcileri ile aylık olarak toplantılara devam edilmesi kararı alındı.

TÜPRAG Efemçukuru Altın Madeni, Çayeli Bakır İşletmeleri , KOZA Altın İşletmeleri, ESAN Eczacıbaşı ve Demir Export, Polyak Eynez, İmbat, TÜMAD ve Alamos Gold gibi sektörün öncü firmalarının desteği ile başlayan bu inisiyatifin zaman içinde diğer firmaların da katılımıyla daha da güçleneceğine inanan Türkiye Madenciler Derneği, bu organizasyon ile amaçlanan ortak gayenin, ülkemiz madenciliğinde Arama ve Kurtarma konularında yüksek bir bilinç oluşturulması, ekiplerin eğitimleri ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi için standart bir çerçeve geliştirilmesi, olası bir ihtiyaç durumunda ortak dili konuşan ve birlikte hareket edebilecek daha fazla sayıda müdahale kaynağının oluşturulması ve sektör temsilcilerinin tecrübe paylaşımları ile birlik ruhunun sürdürülmesi olduğunu vurguladı.