Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonundan yeni sanayi siteleri ihtiyacına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonundan yeni sanayi siteleri ihtiyacına ilişkin açıklama

05.04.2022 16:47
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonundan yeni sanayi siteleri ihtiyacına ilişkin açıklama

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Necdet Heppekcan, "Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) arsa tahsisleri yapıldığı gibi, küçük sanayi sitelerine de bu imkan verilmeli. Bu alanların imara açılması ve yapılan sanayi sitelerinin bakanlıklar tarafından da desteklenmesi gerekiyor.

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Necdet Heppekcan, "Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) arsa tahsisleri yapıldığı gibi, küçük sanayi sitelerine de bu imkan verilmeli. Bu alanların imara açılması ve yapılan sanayi sitelerinin bakanlıklar tarafından da desteklenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Necdet Heppekcan, büyüyen ve gelişen Türkiye'de çeşitli sektörlerde yeni alan ihtiyacı oluştuğunu kaydetti.

Heppekcan, özellikle yeni sanayi siteleri kurulması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de yeni sanayi sitelerine ihtiyacımız var. Bu nedenle Türkiye genelinde hazine arazilerinin mutlaka odalara ve odaların kurduğu kooperatiflere tahsis edilmesi gerekiyor. Öncelikli olarak oto sanatkarlarının, mobilyacılar, dökümcüler ve demir doğrama işi yapanların bu konuda ciddi ihtiyacı var. Daha büyük metrajlarla ve modern şartlarda imalat, bakım ve onarımlar yapmak istiyoruz. Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) arsa tahsisleri yapıldığı gibi, küçük sanayi sitelerine de bu imkan verilmeli. Bu alanların imara açılması ve yapılan sanayi sitelerinin bakanlıklar tarafından da desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya savaşının sektöre yönelik etkilerini de değerlendiren Heppekcan, otomobil fabrikalarının çip ve enerji krizi nedeniyle üretim yapamamasının, ikinci eldeki araçların bakım ve onarımını ön plana çıkardığını vurguladı.

"Krediler esnaf ve sanatkarları rahatlattı"

Öte yandan Heppekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen kredilerin ve 5 yıl vadeli geri ödeme imkanlarının esnafları rahatlattığını aktararak, "Hükümetimize esnafı desteklediği için minnettarız. Kredi limitlerinin 350 bin liralara çıkarılması piyasayı harekete geçirecektir. Çünkü esnaf kullandığı bu krediyi yine piyasaya sunmakta ve böylece bir döngü yaratmaktadır. Devletimiz vergi kazanırken, biz de üretimi artırıp istihdama destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörde yetişmiş eleman sıkıntısı yaşandığına da değinen Heppekcan, şunları kaydetti:

"İhracatımız son bir yılda rekorlar kırıyor. Her ne kadar fabrikasyon gibi gözükse de, ihracatımız küçük sanayi sitelerinin desteklenmesiyle yükseliyor. Çünkü büyük fabrikalar yan sanayi işlerini sanayi sitelerimizdeki küçük atölyelerde gerçekleştiriyorlar. Burada yetişmiş eleman sayısı çok az. Bu nedenle 4+4+4 sisteminden vazgeçip, 4+4 açık lise ve meslek okullarının hayata geçirilmesi istihdam için önemli. Mesleki yeterlilik sınavlarına girecek kursiyerlere yönelik devlet desteği ve teşvikine mutlaka devam edilmeli."

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Türkiye, Esnaf, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonundan yeni sanayi siteleri ihtiyacına ilişkin açıklama - Son Dakika


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