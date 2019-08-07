Son Dakika Haberleri: "Türkiye makarna ihracatında ikinci sırada"
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"Türkiye makarna ihracatında ikinci sırada"

1 saat önce

Türkiye'nin makarna ihracatı, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, miktar olarak yüzde 4,3'lük artışla 613 bin tona yükselirken, değer artışı yüzde 3 ile sınırlı kalarak 287 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin makarna ihracatı, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, miktar olarak yüzde 4,3'lük artışla 613 bin tona yükselirken, değer artışı yüzde 3 ile sınırlı kalarak 287 milyon dolar oldu.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:58 
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