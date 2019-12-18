Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA - Son Dakika

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Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA
6 saat önce
Malezya Enerji Bilim Teknoloji Çevre ve İklim Değişikligi Bakanı Yeo Bee Yin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında iş birliği anlaşmasının imzalanması Anlaşmalar dolayısıyla düzenlenen törene Erdoğan ve Mahathir Muhammed'in iştirakleri Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda...
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:54 Kaynak: AA
Malezya Enerji Bilim Teknoloji Çevre ve İklim Değişikligi Bakanı Yeo Bee Yin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında iş birliği anlaşmasının imzalanması
Anlaşmalar dolayısıyla düzenlenen törene Erdoğan ve Mahathir Muhammed'in iştirakleri Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliği anlaşmaları dolayısıyla düzenlenen törene iştirak etti.
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