Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA - Son Dakika

Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA

6 saat önce

Malezya Enerji Bilim Teknoloji Çevre ve İklim Değişikligi Bakanı Yeo Bee Yin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında iş birliği anlaşmasının imzalanması Anlaşmalar dolayısıyla düzenlenen törene Erdoğan ve Mahathir Muhammed'in iştirakleri Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda...

Malezya Enerji Bilim Teknoloji Çevre ve İklim Değişikligi Bakanı Yeo Bee Yin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında iş birliği anlaşmasının imzalanması

Anlaşmalar dolayısıyla düzenlenen törene Erdoğan ve Mahathir Muhammed'in iştirakleri Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliği anlaşmaları dolayısıyla düzenlenen törene iştirak etti.

Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA

Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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