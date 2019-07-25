Türkiye-Malezya ilişkileri hızla gelişiyor
30 dakika önce
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Türkiye ziyaretiyle çeşitli alanlarda iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Malezya
Başbakanı Mahathir Muhammed'in Türkiye
ziyaretiyle çeşitli alanlarda iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:52
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