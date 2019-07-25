Son Dakika Haberleri: Türkiye-Malezya ilişkileri hızla gelişiyor
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Türkiye-Malezya ilişkileri hızla gelişiyor

30 dakika önce

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Türkiye ziyaretiyle çeşitli alanlarda iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye-Malezya ilişkileri hızla gelişiyor, System.String[]
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Türkiye ziyaretiyle çeşitli alanlarda iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Malezya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:52 
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