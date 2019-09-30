Türkiye-Malezya-Pakistan'ın kuracağı kanal BBC tarzı olacak
1 saat önce
Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün kuracağı kanalın İngiliz BBC televizyonuna benzeyeceğini söyledi.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün kuracağı kanalın İngiliz BBC televizyonuna benzeyeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:06
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