Son Dakika Haberleri: Türkiye-Malezya-Pakistan'ın kuracağı kanal BBC tarzı olacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye-Malezya-Pakistan'ın kuracağı kanal BBC tarzı olacak

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün kuracağı kanalın İngiliz BBC televizyonuna benzeyeceğini söyledi.

Türkiye-Malezya-Pakistan'ın kuracağı kanal BBC tarzı olacak, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün kuracağı kanalın İngiliz BBC televizyonuna benzeyeceğini söyledi.

Pakistan, Türkiye, Malezya, Han, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu
Türkiye - Libya arasında 7 saat süren rehine operasyonu Fıstık fiyatı altınla yarışıyor "Katil devlet" sözleri sonrası Nagehan Alçı'ya suç duyurusu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:41:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Malezya-Pakistan'ın kuracağı kanal BBC tarzı olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]