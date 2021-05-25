Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılması temennisinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de dün meydana gelen hükümet değişikliği sonrasında Geçiş Konseyi Başkanı N'Daw ve Başbakan Ouane ve diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasının endişeyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahsekonu yetkililerin bir an önce salıverilmesini ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, Mali'nin gelecek dönemde düzenlenecek seçimlerle anayasal düzene dönmesi yönünde çalışmalarını sürdüren geçiş dönemi kurumları ile Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) bu yönde harcadığı çabaların desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Mali'de siyasi kriz

Afrika ülkesi Mali'de, dün, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü. Geçiş Konseyinin Başkan Yardımcılığını yürüten Assimi Goita, bugün N'Daw'ı ve Ouane'yi görevden aldığını duyurmuştu.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.