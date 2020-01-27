Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de bir askeri kampa düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de bir askeri kampa düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mali'nin Segou bölgesindeki Sokolo askeri kampını hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." denildi.

Mali halkına ve hükümetine Türkiye'nin taziyelerinin iletildiği açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri sunuldu.

Mali'nin Segou'da kasabasında, askeri kampa düzenlenen saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nusret Gökçe, bugün Türkiye'deki dükkanlarının gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacak
Senegal'de Türkiye denilince akla "Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverlik ve futbol" geliyor Enkaz altındaki çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkaran Suriyeli genç, Bakan Soylu ile bir araya geldi Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 20:21:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]