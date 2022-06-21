Türkiye, Mali'deki terör saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika
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Türkiye, Mali'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

21.06.2022 16:10
Türkiye, Mali'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Bandiagara bölgesinde 132 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Bandiagara bölgesinde 132 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bandiagara bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 132 sivilin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mali hükümetinden dün yapılan açıklamada, 18'i 19 Haziran'a bağlayan gece, Bangdiagara bölgesindeki Bankass ilçesine bağlı Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine Mağrip El Kaidesi'ne (AQIM) bağlı Katiba Macina terör örgütü tarafından saldırı düzenlendiği belirtilmiş, saldırılarda 132 sivilin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Mali Cumhurbaşkanlığından gün içinde yapılan açıklamada ise saldırıda hayatını kaybedenler için bugünden başlayacak şekilde 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, DOST Partisi, Güncel, Son Dakika

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