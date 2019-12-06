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Türkiye, Mali'ye metrobüs götürüyor

6 saat önce

Mali'nin başkenti Bamako'da, Türk şirketinin metrobüs hattı inşa edeceği bildirildi.

Türkiye, Mali'ye metrobüs götürüyor, System.String[]

Mali'nin başkenti Bamako'da, Türk şirketinin metrobüs hattı inşa edeceği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Türk şirketi Kalyon AŞ. yetkilileriyle Mali yönetimi arasında, Bamako'da 18 duraklı metrobüs hattı inşa edilmesine dair mutabakat muhtırası imzalandı.

Anlaşmanın imzalarını Mali Ulaştırma ve Kentsel Mobilite Bakanı İbrahima Abdoul Ly ile Kalyon Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kemal Kalyoncu attı.

Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesini gerçekleştirme üzerine kuruldu.

Kalyon Grup yetkililerinin, Bamako'ya yapacağı ziyaretin ardından şehrin bir ucundan diğerine uzanacak, ulaşımı kolaylaştıracak 18 duraklı metrobüs hattının inşaatı başlayacak.

Söz konusu metrobüs hatındaki yolcuğun 35 dakika sürmesi hedefleniyor.

Bamako, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:20 Kaynak: AA
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