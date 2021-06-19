Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.

Twitter hesabından Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla toplantısına ilişkin fotoğraf paylaşan Çavuşoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikinci gününe, Libya ve Malta Dışişleri Bakanlarıyla üçlü toplantıyla başladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi ve Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile de görüştü.

Bu görüşmeleri de Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, "Moldova ile iş birliğimizi her alanda güçlendiriyor, Gagauz soydaşlarımıza olan desteğimizi sürdürüyoruz." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile de bir araya geldi.