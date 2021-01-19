Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Karaca: "Binlerce çocuğu masa tenisi ile tanıştırmaya devam edeceğiz"

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, "Sosyal sorumluluk projelerimizle binlerce çocuğu masa tenisi ile tanıştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Karaca, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de ve dünyada üzücü bir dönemin yaşandığını belirterek, "Ülkemizin güçlü ve lider kimliğini, bu süreçte spor alanında sahalara yansıtmasından dolayı gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, sporcu sağlığını önde tutarak tüm lig karşılaşmalarını 2020 Mart ayında durdurduklarını belirten Karaca, şöyle devam etti:

"Geçen sene sezonu maçlar tamamlanmadan, şampiyon ilan edilmeden noktalamak zorunda kaldık. 2021'de federasyonumuz yönetim kurulu kararı ile pandemi sürecinde gerekli tedbirler alınarak yaş grupları hariç liglerin oynanmasına karar verdik. 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu'na 2020 Kasım ayının ilk günü Balıkesir'de yapılan Süper Lig 1. etap müsabakaları ile başladık. Ardından Süper Lig 2. etap ve 2. Lig 1. etap müsabakaları pandemi tedbirleri alınarak oynatıldı. Ancak hızla artan Kovid-19 vakalarından dolayı yönetim kurulumuz toplum ve insan sağlığını göz önünde tutarak 2020-2021 sezonu 1. yarı yarışma programında yer alan müsabakaların ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi."

Salgın sürecinde sahalarda istedikleri gibi olamadıklarını ancak çevrim içi ortamda gurur verici çalışmalara imza attıklarını anlatan Başkan Karaca, "Avrupa Masa Tenisi Federasyonu ile işbirliği içinde Avrupa çapındaki 15 yaş altı milli takım sporcuları hedefleyen projede, seçilen antrenörleri iki hafta boyunca, on-line bir platformda sporcularla buluşturduk." diye konuştu.

Proje Direktörü Samet Polat'ın ve Milli Takım Antrenörü Babür Üstündağ'ın bu projede görev aldığını hatırlatan Karaca, daha sonra Avrupa Masa Tenisi Federasyonunun gerçekleştirdiği ve Samet Polat'ın direktörlüğünü yaptığı ve 6 antrenörle katılım gösterdikleri "ETTU Antrenör Gelişim Semineri" çalışmasını düzenlediklerini söyledi.

"Binlerce çocuğu masa tenisi ile tanıştırmaya devam edeceğiz"

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, 2021 yılında da çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini kaydederek, "Ülkemiz Masa Tenisi için her daim çalışmaya devam edeceğiz. Uluslararası arenadaki etkimizi arttırmak istiyoruz. Bu ay milli takım seviyesindeki antrenör ve sporculara açık olan "Uluslararası ETTU Antrenör Semineri"ni Türkiye'nin imzası ile gerçekleştirdik." şeklinde bilgi verdi.

Karaca, bu seminerde, Avrupa Federasyonunun bugüne kadarki eğitim programlarında en fazla katılımcı rekorunu kırdığını ifade ederek, 40 ülkeden 145 katılımcı yer aldığını, federasyon olarak en geniş katılımı gösterdiklerini anlattı.

Bu sene de sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini kaydeden Karaca, "Bir Gelecek Projesi" ve "Uçan Raketler" sosyal sorumluluk projelerimizle binlerce çocuğu masa tenisi ile tanıştırmaya devam edeceğiz. Pandeminin etkisinin azalmasıyla inşallah lig maçlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çalışmalarımızda bizlere her daim destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza her zaman teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.