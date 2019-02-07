Son Dakika Haberleri: Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi

29 dakika önce

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etabı, 9-10 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

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Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etabı, 9-10 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, erkeklerde Fenerbahçe ve Beşiktaş 16'şar puanla liderliği paylaşıyor. Kadınlarda da Fenerbahçe 16 puanla geride kalan 2 etap sonrasında lider durumda bulunuyor.

Süper Lig'de kadınlarda 16 takım, erkeklerde de 15 takım mücadele ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Spor
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