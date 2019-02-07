Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi
29 dakika önce
Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etabı, 9-10 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacak.
Türkiye
Masa Tenisi Süper Ligi 3. etabı, 9-10 Şubat tarihlerinde Antalya
'da yapılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, erkeklerde Fenerbahçe
ve Beşiktaş
16'şar puanla liderliği paylaşıyor. Kadınlarda da Fenerbahçe 16 puanla geride kalan 2 etap sonrasında lider durumda bulunuyor.
Süper Lig'de kadınlarda 16 takım, erkeklerde de 15 takım mücadele ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:11 Kaynak: AA
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