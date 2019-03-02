Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi

Batman'da iki gün sürecek olan Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçları başladı.

Batman'da iki gün sürecek olan Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçları başladı.





Batman 19 Mayıs Spor Salonu'nda başlayan Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. etapta, erkek ve kadınlarda toplam 31 takım karşılaşacak.



Takımlar arasında 2 gün oynanan müsabakalar sonrasında ligde ilk yarı sona erecek.





4. etap karşılaşmaları sonrasında erkekler ve kadınlarda ilk 8 içinde yer alacak takımlar play-off, diğer ekipler de klasman grubunu oluşturacak.





Batman'daki lig maçları öncesinde erkeklerde Fenerbahçe ve Beşiktaş, kadınlarda da Fenerbahçe lider durumda bulunuyor.



Ligde ikinci devre maçları ise 6-7 Nisan tarihlerinde Yalova, 4-5 Mayıs tarihlerinde de Adana'da oynanacak.

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